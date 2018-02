Samisk uke på Vestbyen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Da vi kom på skolen mandag ble vi litt overrasket. Det sto jo en lavvo inne på fløya vår. Hva skulle skje? Alle de fire klassene ble samlet inne på musikkrommet hvor det sto to ekte samer i flotte kofter.

Det var mannen og sønnen til en av lærerne på skolen. Flaks for oss at vi hadde en lærer som var gift med en same, syntes vi. De viste oss lysbilder fra reindrifta i nord og fortalte hvordan reinslakting og merking av kalver foregår. Det er litt rart å tenke på at når man merker øret til kalvene, så skjærer man et bestemt merke med kniv. Det så litt ekkelt ut.

Vi lærte at en reindriftssame alltid må kjenne igjen sitt eget reinmerke. Det kan være vanskelig når det er hundrevis av rein sammen som har ulike merker.

Lassokasting

Etter at vi hadde sett lysbildene, prøvde Ole og Emil å lære oss å joike, men akkurat det syntes vi var litt vanskelig.

Etterpå ble vi delt inn i fire grupper på tvers av klassene og trinnene. De ulike gruppene skulle på forskjellige stasjoner.

På en av disse lærte vi å kaste lasso. Noen traff på første forsøk, mens andre syntes det var vanskelig å treffe reinhornet som vi kastet på. En av lærerne tok hornet på hodet og sprang rundt, da ble det i hvert fall vanskelig å treffe. Etter å ha prøvd lassokasting var vi enige om at når samene skal fange reinen, så må de være veldig treffsikre.

På en annen stasjon skulle vi designe ei mini-lue med de samiske fargene blå, rød, gul og grønn. Det var ikke vanskelig å finne inspirasjon etter å ha sett de fine samedraktene, men det var litt arbeid å få det til. Mange fine luer med ulike mønster ble det. Vi hang opp alle luene i trærne utenfor lavvoen.

På tredje stasjon laget vi kaffeposer i skinn. Eller, det var ikke ekte skinn da, men det er noe som likner, det heter skai. Vi kan vel egentlig kalle det miniatyr-kaffeposer, siden de var ganske små. Vi tvinnet garn i de samiske fargene som vi brukte for å knyte igjen posene. Kaffepose i skinn er en tradisjonell samisk bruksgjenstand. Når samene er på fjellet for å se etter reinflokken er kaffeposen alltid i sekken.

Ei samisk tromme fikk vi også lage på en stasjon. Egentlig var trommene laget av reinskinn, men vi tegnet med tusj på gråpapir. Vi fikk vite at det var den samiske trollmannen, sjamanen, som hamret på tromma for å tilkalle de samiske naturgudene.

Nyttig læring

Alt dette holdt vi på med resten av mandag, samt tirsdag. På onsdag hadde vi uteskole. Da var vi oppe i gapahukene og tente bål. Vi fikk også en smakebit av mat med reinkjøtt i. Joikaboller og potetmos sto på menyen.

Resten av uka jobbet vi med et hefte som lærerne hadde laget. Der lærte vi om det samiske flagget, vi lærte samiske ord og om samiske guder, til og med matematikkoppgavene hadde samisk tema. Etter å ha vært med så mange spennende aktiviteter var det ikke like gøy å skrive og svare på spørsmål, men lærerne sa at også det var nyttig. Så da var det bare å jobbe. Innimellom fikk vi høre samisk musikk og sett film.

Som dere skjønner har vi lært og fått oppleve veldig mye i løpet av uka. Og hvis du fortsatt ikke vet hvorfor det samiske flagget vaiet i går. Ja, da er det bare å spørre oss. Vi vet det, nemlig!