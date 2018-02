Bilutleie er arbeidstrening

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er et drøyt år siden MN Vekst ble egen lisenstaker for Avis, men vekstbedriften har levert tjenester til Avis-systemet i flere år. Først som bilpleie da Motorpartner drev utleie, etterpå som samarbeidspartner til Avis Helgeland. Jobben som er gjort på Spillum, er så bra at Avis sentralt ikke nølte med å inngå kontrakt. Dermed er MN Vekst på Spillum blitt en av 162 adresser i Norge som driver bilutleie for Avis.

Forretningsavtale

– Vi har en vanlig, forretningsmessig avtale. Den har vi inngått på bakgrunn av hva MN Vekst har levert, hva de står for og om de kan fylle vårt behov, sier driftsdirektør John Henry Stangbye i Avis Bilutleie AS.

Dermed er det MN Vekst som behandler kunder, leverer og henter biler på flyplassen og andre steder, rengjør og kontrollerer bilene etter utleie.

MN Vekst har en fast arbeidsleder på bilutleie-delen. I tillegg er det fra tre til sju personer som jobber med Avis-avtalen hver uke.

– Vi driver med arbeidsutprøving i samarbeid med Nav, og alt vi gjør er uløselig knyttet til tiltak i Nav-regi, sier daglig leder Frode Hegle i MN Vekst.

Han mener bilutleien gir ungdom verdifull arbeidstrening.

– Mange ungdommer er glade i å kjøre bil, og får et stort ansvar når de flys til Mosjøen for å hente heim et kjøretøy, sier Hegle.

Kjøper lokalt

Avis i Namsos har så langt ni biler i stallen, De er opptatt av å handle lokalt, og det vil de også gjøre i fortsettelsen når bilparken skal utvides.

Det første driftsåret har MN Vekst leid ut biler for en million kroner. De ser for seg at butikken smått om senn vil bli større, og driftsdirektør Stangbye ser av tallene av de i gjennomsnitt har leid ut 20 biler per dag i 2017.

– Vi ønsker å bygge videre på drifta i Namsos, og meninga er at Avis på lang sikt skal utvide virksomheten også til Grong og Rørvik, sier Stangbye.

– Vi er mest opptatt av at virksomheten skal bære seg, snarere enn å sette oss høye mål for drifta. Det vi holder på med her på Spillum er bra for det samfunnsøkonomiske regnskapet. Hvert år er 300–400 personer innom hos oss, og vi begynner rett og slett å bli en stor bedrift. Vi er avhengig av å ha samarbeidspartnere som har trua på oss – som Avis Bilutleie, sier Frode Hegle.