Nok en rolig natt i Namdalen

Bortsett fra en påkjørt elg på Kongsmoen i morgentimene, har operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Øystein Sagen, intet å melde fra Namdalen, eller nordfylket for øvrig.

- Det var ingen personskader, opplyser han.

Været

- Sør og sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag nordvest liten kuling, på kysten av Namdalen søraust frisk bris. I ettermiddag vestlig frisk bris, i kveld dreiende sørvest. Perioder med litt snø. I kveld sørvest frisk bris og etter hvert stort sett oppholdsvær i indre strøk, skriver meteorologen i tekstvarselet for Trøndelag.

Temperaturer: Namsos -7, Grong -8, Rørvik -3, Røyrvik -16, Høylandet -9, Brekkvasselv -12.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.

Nye produkter

I dag kan vi melde at Synnøve Finden vil skape et nytt namdalsk oste-eventyr. De lanserer tre nye produkter fra Namdalen.

Her kan du også lese at overlege Mathis Heibert mener situasjonen med direktør Torbjørn Aas fortsatt er fastlåst etter mandagens ekstraordinære styremøte .

Vi kan også fortelle at etter rundt fire og et halvt år med navnestrid kom skiltene til Hunn og Ranemsletta opp tirsdag ettermiddag.

Oslo-avisene

Aftenposten: Det er et godt tegn at børsene faller. I dagens verden betyr det at økonomien er sterkere og jobbene tryggere.

VG: Jordskjelvet på Taiwan: Fire døde og minst 145 savnet.

Dagbladet:Trump har bedt Pentagon planlegge en militærparade i Washington.