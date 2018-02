Trippel norsk – Westgård nummer 60

NAMDALSAVISA

PYEONGCHANG: Westgård, som representerer Irland, passerte målstreken sist av alle løperne på søndagens 30 km skiathlon.

I mål var lekværingen over 16 minutter bak den store overraskelsen, Simen Hegstad Krüger, som tok et sensasjonelt OL-gull på åpningsdistansen for langrennsherrene.

på tross av at nordmannen innledet konkurransen med fall, gikk han inn alle favorittene, rykket fra og sikret nasjonens første OL-gull i Pyeongchang.

Martin Johnsrud Sundby tok sølvet, mens Hans Christer Holund gikk inn til bronse. Johannes Høsflot Klæbo endte på tiendeplass.