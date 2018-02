Trenerne fikk ros etter svømmestevne

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Landsårsklassemønstringa (Låmø) for Midt-Norge teller som kvalifisering for Årsklassemesterskap (ÅM). Det arrangeres utenfor Oslo 6.–8. april. Mens Låmø er for klassene 11–16 år, er det utøverne i klassene 13–16 år som får delta i ÅM.

Konkurransene legger vekt på allsidighet, og poengene til utøvernes fire beste øvelser i Låmø legges sammen, og teller som kvalifisering for ÅM.

Det er de 24 beste svømmerne i hver klasse som får plass i ÅM. Det er derfor et trangt nåløye for å komme med til ÅM, men ei som kan begynne å glede seg til det stevnet er Karina Wiktoria Pozarlik. Hun vant fire av de fem øvelsene hun stilte i stevnet i Trondheim, og hennes 4.41,11 på 400 meter var et av stevnets to beste resultater uansett klasse.

Det er imidlertid to andre øvelser den snart 15 år gamle jenta var mest fornøyd med.

– Jeg er egentlig godt fornøyd med alt, men aller mest fornøyd er jeg med 200 meter medley og 100 meter butterfly.

Begge de to distansene ga også seier, og det til gode poengsummer.

Hun har god framgang, og takker trenerne sine for det.

– Jeg har verdens beste trenere. De gjør en veldig bra jobb, og det går ikke an å ha bedre trenere enn dem.

Selv om flere konkurranser venter framover, er det spesielt et stevne langt der fremme som hun har blinket ut.

– Jeg gleder meg mye til ÅM. Jeg håper at det skal gå bra også der, sier hun.

Til topps

Namdalen vant altså 12 seire. Fire av disse til nevnte Pozarlik to til hennes bror Nikodem, mens søskenparet Hermann og Selma vant ei øvelse hver.

I tillegg vant Emma Aune Hellesø fire av øvelsene hun deltok i.

TRONDHEIM: Resultater fra Låmø Midt.

50m butterfly

2007: 1) Emma Aune Hellesø, Rørvik SLK 43,49

100m butterfly

2006: 4) Nora Lauritzen, Rørvik SLK 1.42,85 5) Idun Ravn Lauritzen, Rørvik SLK 2.01,97 6) Ida Haugan Holberg, Rørvik SLK 2.12,61

2006: 11) Kristian Larsson, Rørvik SLK 2.03,74 12) Erlend Bruseth Hvalstad, Rørvik SLK 2.10,71

400m fri

2005: 2) Marcus Tvete, Namsos 5.01,20 3) Hermann Peder Yngvesønn Rosenvinge, Rørvik SLK 5.01,51 5) Mathias Tvete, Namsos 5.07,70

2004: 4) Selma Sofie Yngvedatter Rosenvinge, Rørvik SLK 5.22,71

2003: 1) Karina Wiktoria Pozarlik, Namsos 4.41,11

2002: 6) June Husby, Namsos 5.15,44 10) Henriette Moe Schjelderup, Rørvik SLK 5.45,86

2002: 1) Nikodem Stanislaw Pozarlik, Namsos 4.30,38

2007: 1) Emma Aune Hellesø, Rørvik SLK 6.16,89

2006: 4) Nora Lauritzen, Rørvik SLK 6.41,25 5) Idun Ravn Lauritzen, Rørvik SLK 6.47,62 6) Ida Haugan Holberg, Rørvik SLK 7.07,90

2006: 5) Kristian Larsson, Rørvik SLK 5.57,55 12) Erlend Bruseth Hvalstad, Rørvik SLK 6.35,67

100m butterfly

2005: 3) Marcus Tvete, Namsos 1.22,18 5) Mathias Tvete, Namsos 1.25,66 9) Hermann Peder Yngvesønn Rosenvinge, Rørvik SLK 1.32,38

2004: 5) Selma Sofie Yngvedatter Rosenvinge, Rørvik SLK 1.30,71

2003: 1) Karina Wiktoria Pozarlik, Namsos 1.07,81

2002: 6) June Husby, Namsos 1.25,81 7) Henriette Moe Schjelderup, Rørvik SLK 1.32,14

2002: 5) Nikodem Stanislaw Pozarlik, Namsos 1.09,09

100m bryst

2007: 4) Emma Aune Hellesø, Rørvik SLK 1.51,06

200m bryst

2006: 3) Idun Ravn Lauritzen, Rørvik SLK 3.44,68 5) Ida Haugan Holberg, Rørvik SLK 4.00,65 6) Nora Lauritzen, Rørvik SLK 4.02,43

2006: 3) Kristian Larsson, Rørvik SLK 3.22,67.

2005: 3) Hermann Peder Yngvesønn Rosenvinge, Rørvik SLK 3.16,10 6) Mathias Tvete, Namsos 3.22,85 7) Marcus Tvete, Namsos 3.25,39

2004: 2) Selma Sofie Yngvedatter Rosenvinge, Rørvik SLK 3.18,34

2003: 1) Karina Wiktoria Pozarlik, Namsos 2.47,83

2002: 6) June Husby, Namsos 3.12,93 8) Henriette Moe Schjelderup, Rørvik SLK 3.33,78

100m rygg

2007: 1) Emma Aune Hellesø, Rørvik SLK 1.30,45

200 meter rygg

2006: 3) Nora Lauritzen, Rørvik SLK 3.19,99 5) Idun Ravn Lauritzen, Rørvik SLK 3.39,37 6) Ida Haugan Holberg, Rørvik SLK 3.43,00

2006: 5) Kristian Larsson, Rørvik SLK 3.12,18.

2005: 1) Hermann Peder Yngvesønn Rosenvinge, Rørvik SLK 2.39,26 5) Marcus Tvete, Namsos 2.49,36 6) Mathias Tvete, Namsos 2.55,40

2004: 1) Selma Sofie Yngvedatter Rosenvinge, Rørvik SLK 2.47,35

2003: 3) Karina Wiktoria Pozarlik, Namsos 2.39,08

2002: 6) Henriette Moe Schjelderup, Rørvik SLK 2.53,95 7) June Husby, Namsos 2.55,34

2002: 1) Nikodem Stanislaw Pozarlik, Namsos 2.22,04

200m individuell medley

2007: 1) Emma Aune Hellesø, Rørvik SLK 3.24,26

2006: 3) Nora Lauritzen, Rørvik SLK 3.20,64 4) Ida Haugan Holberg, Rørvik SLK 3.49,70

2006: 9) Kristian Larsson, Rørvik SLK 3.19,21 12) Erlend Bruseth Hvalstad, Rørvik SLK 3.51,88

2005: 3) Mathias Tvete, Namsos 2.49,11 4) Hermann Peder Yngvesønn Rosenvinge, Rørvik SLK 2.49,28 5) Marcus Tvete, Namsos 2.49,30

2004: 3) Selma Sofie Yngvedatter Rosenvinge, Rørvik SLK 2.53,14

2003: 1) Karina Wiktoria Pozarlik, Namsos 2.29,62

2002: 6) June Husby, Namsos 2.52,78 7) Henriette Moe Schjelderup, Rørvik SLK 3.02,07

2002: 2) Nikodem Stanislaw Pozarlik, Namsos 2.24,76