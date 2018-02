– Bandet på sitt beste

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: I 1973 gjennomførte Prudence det som kan kalles norsk rekord i spillegalskap, med 137 dokumenterte konserter. En av konsertene ble tatt opp og spilt i programmet «Tonkraft» på Sveriges Radio. I går var det lansering av plata «Prudence: Live Sveriges Radio 17/11/73» på Rockheim, med bandet til stede.

– På sitt beste

Slik reagerte Åge Aleksandersen da han hørte opptaket første gang:

– Det var analogt, og flott på alle måter. Jeg mener dette er Prudence på sitt aller beste og mest spinnville, sier Åge Aleksandersen.

– Vi spilte ofte to timer, så det var sikkert flere låter enn de som kom med på opptaket. I tillegg prøvde vi alltid ut nye låter, forteller Johan Tangen.

– Det var det artigste, repliserer Terje Tysland. Det var hemningsløst, vi kasta oss ut i ting og prøvde ut det meste.

Traurige festivaler

Rockemusikere hadde trange kår tidlig på 70-tallet. Kalvøya var Norges største rockefestival, med ti tusen publikummere, men ifølge fotograf og journalist Bertil Lien som fulgte deler av turneen, var det traurige greier.

– Gjengen fra Namsos snudde opp ned på alt, de var helt spinnville og de hadde en historie å fortelle. Plutselig ble det mulig å skrive om et band, forteller Lien.

I svenske «Tonkraft», ble Prudence introdusert som det mest interessante bandet i Norge om dagen, et band som spilte folkrock og progrock.

- Men den første singelen var inspirert av Santana, siden kom Jethro Tull, The Beatles og The Band, forteller Åge.

– Prudence hadde en visjon om at alt var mulig, og dersom vi fikk bruk for et instrument som ingen kunne spille, måtte vi lære det. Det var typisk for bandet.

- Vi var fri

Bandet bodde på vegen, i en trang bandbuss. Og turneen hadde ikke nødvendigvis en logisk rekkefølge, det ble ofte mange mil i endeløse timer.

- Vi hadde kortstokk, og kunne spille amerikaner fra Kirkenes til Oslo. Vi bodde i bussen, spiste, drakk, krangla og sov der. Gjerne oppå forsterkerne, forteller Åge.

- Vi nådde alle målene våre, og sluttet på et fornuftig tidspunkt. Og har holdt kjeft, mer eller mindre siden, oppsummerer Åge.