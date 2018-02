Kulingvarsel natt til tirsdag

NAMDALSAVISA

Det er ingen meldinger fra Namdalen i nattens politilogg.

Kulingvarsel mellom Rørvik og Støtt

Yr.no har sendt ut kulingvarsel mellom Rørvik og Støtt, og melder om sørøstlig stiv kuling på 15 m/s fra natt til tirsdag. Tirsdag formiddag minkende.

– Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Vurder å la båten ligge, skriver meteorologene.

Her er værmeldinga for hele Trøndelag tirsdag:

I morgentimene søraust stiv kuling utsatte steder i nord, ellers sør og sørvest frisk bris. Perioder med snø og sludd. Fra i ettermiddag søraust frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling. Oppholdsvær og perioder med sol.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at en løshund jaget reinsdyrkalv i døden i fjellheimen i Overhalla. Du kan og lese om at Høyre er uenig med fylkesrådmannens innsigelse til boligplaner på Lauvsnes.

På Trønder-Avisa kan du lese om at blodspor førte til at politiet fant savnet mann i Inderøy mandag kveld, og på VG.no tirsdag morgen er toppsaken at de norske alpingutta er misfornøyde med nedkortet utfordel.