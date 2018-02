NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Jonas Ledang fra Overhalla blir en av artistene som står på scenen under konserten «Running down a dream – A Tribute to Tom Petty», som arrangeres på Dokkhuset i Trondheim lørdag 3. mars. The South, Ida Jenshus, Jonas Skybakmoen og Siri Gjære er andre artister som deltar på Tom Petty-hyllesten.

Ledang ga nylig ut singelen «Lost In The Haze», som ble belønnet med terningkast seks av NAs anmelder.