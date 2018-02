Sterk vind i Trøndelag

NAMDALSAVISA

Da NA tar kontakt med politiet onsdag morgen forteller de at det ikke har kommet noen meldinger fra Namdalen, eller fra norddelen av fylket i det hele tatt. Det har vært veldig rolig i hele natt.

Været

Fra onsdag kveld og utover torsdag ventes lokalt liten storm fra sør og søraust i utsatte fjord- og dalstrøk, med vindkast opp mot 25-30 m/s. Det melder Yr.no.

– Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs.

Her er meteorologenes værvarsel for Trøndelag onsdag:

Sør og søraust liten kuling utsatte steder, i nord til dels stiv kuling. I kveld søraust opp til liten storm utsatte steder i indre strøk i sør. Oppholdsvær og perioder med sol.

Nyheter

På Namdalsavisa.no kan du lese om at Fylkeskommunen skal spare, og at det går ut over ferge og hurtigbåt i Namdalen. Fire daglige avganger kan forsvinne.

Du kan og lese om at et nesten 45 år gammelt konsertopptak med Prudence skapte køtilstander i Trondheim.

På Trønder-Avisa kan du onsdag morgen lese hva som har skjedd i OL i natt, og hva du bør få med deg i løpet av dagen.

Toppsaken på VG.no er at Prins Henrik av Danmark er død.

– Han sovnet stille inn tirsdag kveld klokken 23.18 på Fredensborg Slot, bekrefter det danske kongehuset på sine hjemmesider natt til onsdag norsk tid. Han var omringet av dronning Margrethe og deres to sønner Frederik og Joachim, skriver avisa.