Ikke bare klossete komikk på kinomenyen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag er det premiere på mye omtalte «Norske byggeklosser», med Atle Antonsen, Ine Jansen og Anders Baasmo Christiansen i hovedrollene. Nyinnspillinga av den norske klassikeren fra 1972 er en komedie om hva som skjer når drømmen om egen bolig blir et overveldende kaos.

Tre nye filmer har norgespremiere fredag. I norske «Los Bando» møter vi bandet som må gjennom mange hindringer for å rekke NM i rock.

Steven Spielbergs «The Post» beskrives som et intenst drama om USAs første kvinnelige eier og avisutgiver Katharine Graham (Meryl Streep) i The Washington Post, og hennes redaktør Ben Bradlee (Tom Hanks). Filmen skildrer avisas avsløringer av hvordan den amerikanske regjeringa gjennom tre tiår førte det amerikanske folk, og verden for øvrig, bak lyset med sin militære innblanding i Vietnam.

Barnebokfiguren «Petter Kanin» har fått sin helaftens animasjonsfilm, mens dramaet «Forsvunnet» følger nederlandske Roos, som har et anstrengt forhold til sin mor i Norge.

I tillegg fortsetter Namsos kino å vise Marvel-filmen «Black Panther» og «Fifty Shades Freed» – som tross massiv slakt fra kritikerne har blitt møtt med fulle kinosaler siden premieren forrige uke.

Grong kino byr på «Black Panther» og «The Post» søndag, mens Kolvereid kino har Disneys «Coco» og «Maze Runner: Dødskuren» på plakaten samme dag.