Jernbane til hinder

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om å ta et endelig grep om framtida til Namsosbanen. Det er ikke uten grunn at den tidligere samferdselsministeren tar tak i saken. Den falleferdige jernbanestrekninga mellom Grong og Namsos framstår ikke bare som spor etter en svunnen tid. Den er til hinder for vekst i Namdalen.

Arnstad har sendt et skriftlig spørsmål til Solvik-Olsen (Frp) hvor hun på mange måte klargjør noen av de uheldige konsekvensene ved at

staten ikke har lukket saken rundt Namsosbanen. I praksis betyr det å legge ned jernebanenstrekninga for godt.

Hun tar utgangspunkt i problemene Skogmo Industripark har med at de ikke har areal nok til enten påbygg av eksisterende virksomheter

eller tomter til nye bedriftsetableringer. Hvis jernbanen ved Skogmo fjernes, vil det kunne gi opp mot 20 dekar til nye industrilokaliteter. På den måten unngår en eksempelvis å benytte seg av matjord for å bidra til økt vekst.

Bedriftene som er tilsluttet Skogmo Industripark har over flere år stått fram som nyskapende og bidratt til en imponerende vekst i antall ansatte, omsetning og lønnsomhet. Bedriftskulturen er tuftet på å gjøre hverandre gode. Daglig leder Ole Joar Flaat i industriparken får nå nyttig drahjelp av Marit Arnstad. Dette bør regjeringa og Stortinget kunne rydde opp i før sommerferien.

Det er verdt å minne om at siste passasjertog gikk i 1978 og siste godstog tidlig på 2000-tallet. Forkjemperne for Namsosbanen hadde et poeng mens det ble utredet om hvordan massene fra en eventuell mineraldrift i fjellene i Indre Namdal skulle fraktes ut. Dette ble lagt på is, og det er bare nostalgikere som nå ønsker å beholde Namsosbanen. Det er ikke tog som er framtidas svar på transportutfordringene i Namdalen.

En av de store utfordringene for namdalskommunene, er å skape vekst i form av nye arbeidsplasser som sørger for befolkningsvekst. Det bidrar til verdifulle inntekter for kommunene slik at de står bedre rustet til å utføre lovpålagte oppgaver. Namsosbanen må få sin velfortjente hvile og ikke lenger være til hinder for utvikling i tre kommuner. En må ha lov til å håpe at Arnstad får Solvik-Olsen på riktig spor.