«Homecoming» for minneboka

Det blir en «Homecoming» for minnebøkene for idretten i Namsos og Lierne.

NAMDALSAVISA

Om Norge skulle vinne OL-stafetten for kvinner lørdag, vil lørdag 17. februar uansett bli husket for noe helt annet i Namsos og Lierne enn norsk suksess i Pyeongchang.

Idrett er underholdning. Idrett er opplevelse.

Det er dette det handler om når John Arne Vestnor og hans disipler byr opp til volleyballfest i Liernehallen lørdag formiddag.

Det er samme utgangspunkt når Simen Nysæter senere på kvelden er hovedpersonen i hans «Homecoming» i NTE Arena.

Og felles for både Liernehallen og NTE Arena er at de vil være fylt til randen av tilskuere som kommer for å hylle stedets helter.

For det er det det egentlig handler om. En hyllest til noe som er oppnådd.

Joda, for Lierne handler det også om litt mer. De vil med seier i lørdagens kamp mot OSI 2 vinne 1. divisjon. Selv med 2-3-tap så vil de være på topp.

I seg selv en bragd, men det er først om sju uker det blir avgjort om de rykker opp i eliteserien. I så måte står og faller ingen ting på lørdagens resultat, sånn helt egentlig.

I NTE Arena er det enda mindre som står på spill – selv om Simen Nysæter nok føler på at han vil prestere foran eget publikum. Dette er en oppvisningskamp, som ikke har noe å si med tanke på hans videre karriere som bokser.

Både Liernes volleyballdamer og Simen Nysæter har imidlertid bygd seg opp til nivået de er på, med solid støtte fra sine heimplasser.

Dette vet de så utmerket godt – og som de ønsker å takke for – når de byr opp til «fester» på sine heimsteder lørdag.

Simen Nysæter har lekt med sine motstandere i bokseringen så langt i proffkarrieren. Med sin jordnære innstilling og sitt glimt i øyet, har han samtidig sjarmert boksepublikum og fått en tilhengerskare langt utover Namdalens grenser.

Det samme med Lierne. De blir kalt gladjentene. Slett ikke rart. For de har på samme måte som Nysæter, sjarmert publikum med sin væremåte.

Når de samtidig har bydd opp til volleyball som på sitt beste er på elitenivå, er det både fortjent og helt riktig at de har en stor tilhengerskare på sine heimekamper.

Det er få ting som er så fint innen idrett som når idrettshelter blir takket av sine egne for prestasjoner som er oppnådd.

For uansett hvor stor du måtte være på bortebane; det å bli omfavnet av sine egne er det største for idrettsutøvere.

Derfor er det slett ikke rart at Simen Nysæter og Anita Lundgren, Linn Totsås og resten av Lierne-damene, nok kjenner en ekstra spenning og forventning til det som skal skje denne lørdagen.

Kanskje er det feil å kalle det historisk, både det som skjer i NTE Arena og i Liernhallen, men lørdag 17. februar vil uansett bli husket som en helt spesiell dag for de mange som vil være til stede i de to hallene.