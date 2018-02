Arve Løberg slutter i Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

– Jeg mener det er riktig timing både for meg og for selskapet at jeg nå velger å tre ut av ledelsen. 17 år i en slik jobb er lenge og med eierskiftet var det naturlig å gjøre en vurdering av hva jeg skal jobbe med fram til jeg blir pensjonist, sier Arve Løberg.

Ba om å få slutte

– Jeg har de siste ukene hatt en god dialog med styreleder Jon Håvard Solum hvor vi har drøftet forskjellige sider ved jobben som daglig leder i selskapet og i denne prosessen har jeg kommet til at det beste for meg er å be om en sluttavtale. Vi har hatt en god dialog og jeg har fått en avtale med selskapet som jeg er fornøyd med, sier Løberg.

Arve Løberg har vært sjefredaktør i Trønder-Avisa i 14 år, fra 2001 til 2015, og sjefredaktør/administrerende direktør i 11 år, fra 2004 til 2015. De to siste årene har han hatt rollen som administrerende direktør i Trønder-Avisa og Trønder-Avisa konsern.

– Viktige utfordringer

– Jeg er stolt av det vi har fått til i Trønder-Avisa i disse årene. Jeg har jobbet sammen med mange dyktige og dedikerte medarbeidere som har bidratt til å skape gode medieprodukter både i Trønder-Avisa og i lokalavisene. Aldri tidligere har jeg jobbet så lenge på en arbeidsplass. Det viser at jeg har trivdes og har fått mange store og viktige utfordringer av styret og eierne i selskapet, sier Arve Løberg.

Han understreker at han har trivdes meget godt i Trønder-Avisa i sine 17 år, men innrømmer at de to siste årene har vært krevende og utfordrende.

Tromsdal ny direktør

Styret i Trønder-Avisa har fra i dag konstituert Bjørnar Tromsdal (59) som administrerende direktør i selskapet. Tromsdal har jobbet i mange forskjellige posisjoner i medieselskapet helt siden 1980, og kommer nå fra stillingen som prosjektdirektør.

– Vi er godt fornøyd med at Tromsdal tar denne utfordringen og med hans kunnskap om hele bedriften føler vi oss sikre på at han på en meget god måte kan overta stafettpinnen fra Løberg, sier styreleder Jon Håvard Solum, som legger til at styret i Trønder-Avisa takker Løberg for hans gode innsats for Trønder-Avisa gjennom 17 år og ønsker han lykke til videre.

– Voldsom innsats

Johan Prestvik, leder av redaksjonsklubben i Trønder-Avisa, mener Løberg kan gå ut av mediehuset med rak rygg.

– Arve Løberg har lagt ned en voldsom innsats over mange år for å utvikle Trønder-Avisa. Gjennom hans ledelse har Trønder-Avisa hatt sine beste år, både inntektsmessig, redaksjonelt og opplagsmessig, og han skal ha sin del av æren for det. Han har vært visjonær og framoverlent, sier Prestvik.

Samtidig har han forståelse for Løbergs avgjørelse.

– Mediebransjen har vært i en voldsom endring de senere årene. Stort inntektsfall og nedbemanninger, kombinert med økt krav om overskudd, har nok gjort jobben med å lede mediebedrifter og -konsern mer krevende. Det kan nok være slitsomt over år. Når vi nå får endringer på eiersiden har jeg forståelse for at det kan være et naturlig veiskille, sier Prestvik.

Fornøyd med løsningen

Han er glad for at Trønder-Avisa ikke splittes som mediekonsern, og at Tromsdal, som kjenner konsernet godt, går inn i en ny rolle.

– Jeg er likevel spent på hvor mye av strategiene for videreutvikling av Trønder-Avisa som vil skje lokalt, og hvor mye som nå skal bestemmes i Trondheim, sier Prestvik.