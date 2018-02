Hva har skjedd mens du sov?

NAMDALSAVISA

Lørdag morgen har det ikke lyktes NA å få kontakt med politiet, men i politiloggen på Twitter er det ingen meldinger fra Namdalen i natt. Klokken 10.30 opplyser politiet om at det har vært ei rolig natt, og noen rolige morgentimer.

Det er heller ingenting å melde om fra Statens vegvesen, men som alltid kan du finne oppdaterte trafikkmeldinger her.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag lørdag:

Sør og søraust opp i frisk bris. Litt spreidd snø, frå i ettermiddag til dels pent ver.

På NRK.no kan du lese om at Nord-Norge blir værvinneren i vinterferien, men at hele landet kan glede seg over et høytrykk over Skandinavia.

– I Møre og Romsdal og Trøndelag blir helga prega av opphaldsvêr og periodar med sol. I heile Sør-Noreg går temperaturen ned. Med unntak av deler av kysten på Vestlandet, betyr det opphald og pent vêr i heile Sør-Noreg, skriver NRK.

– Høgtrykket flytter seg søraust, så onsdag kan det koma nedbør til Møre og Romsdal og Trøndelag, med sørvestleg stiv kuling og regn. Slik ser det ut til å bli fram til laurdagen etter.

Her kan du lese hele saken om vinterferieværet.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese at Arve Løberg fratrer som Trønder-Avisas øverste leder etter 17 år i selskapet.

– Jeg føler lettelse etter å ha gått på dagen, sier han til NA.

Les hele saken her.

Du kan også lese om at Egersund Group AS har åpnet helt ny butikk og lagerhall i Rørvik.

Lørdag morgen er det mangelen på fastleger som er toppsaken på VG.no. I går var de ti største kommunene i landet samlet for å diskutere det de frykter kan bli en regelrett krise for hele fastlegeordningen.

I samme avis kan du også lese at statsminister Erna Solberg (H) har mottatt to brev der hun blir varslet om oppførselen til Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande (V) på en fest i 2008.