Nødetatene rykket ut til trafikkuhell

NAMDALSAVISA

Like før klokken 15.00 lørdag melder politiet om at en bil har trillet rundt på Trones.

– Fører er ute av bilen og sier seg uskadd. Nødetater rykker ut, skriver politiet på Twitter.

Like etter melder politiet om at ett felt er sperret på stedet, men at det er god sikt på rettstrekningen. Bilberging er bestilt til bilen som ligger på siden.

Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring av trailer, og føreren er sendt til legevakt for sjekk. Politiet har varslet Statens Vegvesen om at det er glatt på stedet.