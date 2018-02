NAMDALSAVISA

Klokken 17.17 meldte politiet om et trafikkuhell på Abelvær i Nærøy, hvor to sidespeil hadde blitt knust.

– Politiet er i kontakt med mistenkte som ikke innehar førerkort, skrev politiet på Twitter.

Like etter meldte de om at mistenkte var synlig beruset og ble tatt inn for blodprøve.

Etter hendelsen oppretter politiet sak for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort, samt brudd på vegtrafikkloven da sjåføren ikke stanset i forbindelse med trafikkuhellet.