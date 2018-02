Har du vokst fra Ludo? Da kan du sette deg ned med denne gjengen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det finnes fem spillklubber i Trøndelag. En av dem finner du i Namsos; Valhall spillklubb.

Lørdag viste de seg fram for byens innbyggere med en egen stand på Amfisenteret.

For etter å ha ligget lavt siden oppstarten i november, velger de nå en mer framoverlent spilltaktikk for å nå ut til massene.

Eget lokale

– Vi har et eget lokale på Korbrygga i Namsos, hvor vi hver tirsdag møtes for å spille brett- og kortspill – men det er nok ikke mange som vet at vi i det hele tatt eksisterer, sier Greta Refsdal (29).

Det har de nå tenkt å gjøre noe med.

– Slik som vi sitter nå, kunne vi gjort en gang i måneden, sier hun.

Refsdal har benket seg rundt et av kafebordene på senteret sammen med Marius Johnsen (30), Per Magne Smevik (29) og Hans Christian Moen Tangen (29). På bordet står flere spill du ikke finner i ordinære bokhandel/hobbybutikker.

– Dette for eksempel, Arkham Horror, det brukte vi noen kvelder på å lære oss før vi kunne alle reglene, sier Refsdal før hun bøyer seg ned og plukker opp to fulle bæreposer med spill.

Vil skape spillglede

– Dette er ikke en klubb for dem som ønsker en runde med Alias?

– Jo! Absolutt. Folk må ikke tro at vi bare spiller «sære» spill med vanskelige regler. Målet – og det vi håper på – er at vi skal få såpass mange medlemmer at vi på spillkveldene kan tilby flere typer spill. At vi deler oss opp – hvor folk får spille akkurat det de vil, sier Refsdal.

– Hvor får dere tak i alle disse spillene?

– Du kan ikke bare gå inn hos en bokhandel å kjøpe disse. Vi som bor i Utkant-Norge må handle hos butikker i de store byene for å finne mange av spillene vi liker best, sier Smevik før Moen Tangen overtar:

– Mye av det vi kjøper får vi tak i via internett. Der er det et utømmelig marked, sier han.

– Klubben har eksistert i fem måneder. Hvordan har responsen vært?

– Det er nok ikke altfor mange som vet at vi finnes, men det har vært flere medlemmer som har kommet til – og som har blitt en del av den harde kjernen etter hvert, sier Refsdal.

– Nå håper vi at ved å sitte her og vise hva vi faktisk driver med, vil flere fatte interesse, sier Tangen.

Hans klare oppfordring er at jo flere spillere de er – jo mer givende blir spillopplevelsen.

– Det er nok mange gutte- og jentegjenger som treffes på kvelden for å spille brettspill. Målet vårt er å få disse til å samle seg hos oss på Korbrygga for å skape et større og bredere spillmiljø i Namsos, fortsetter Tangen.

PS! Valhall er ikke den eneste spillklubben i Namdalen. I Rørvik har Terningtårnet et tilsvarende tilbud.