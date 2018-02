«Bobben» eier de to høyest takserte eiendommene i Namsos

Jeg har ingen motforestillinger med å være med på en felles dugnad for samfunnet vårt.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Nå er det bare å krysse fingrene for at nivået ikke tredobler seg, sier «Bobben» Tranaas idet NA informerer ham om eiendomsskatt-tronen i Namsos kommune.

33.862 i skatt

For der troner han øverst – både på første- og andreplass.

Leiligheten til han og kona Liv Nesjan Tranaas på toppen av Rock Garden er blitt taksert til 5.962.000 kroner – som er i overkant 200.000 kroner høyere enn eneboligen til ekteparet i Overhallsvegen 35.

Leiligheten gir en eiendomsskatt på 17.289, mens eneboligen bringer inn 16.573 kroner til Namsos kommune.

Ekteparet har med det både den høyest takserte leiligheten – og den høyest takserte eneboligen i Namsos.

Skriver ut eiendomsskatt etter nye skattetakster i januar Skattegrunnlag 14 mrd. Namsos kommune skal kreve inn 40,9 millioner kroner i eiendomsskatt i 2018. Skattesatsen blir tre promille, og regninga kommer i januar selv om ingen ennå vet hvor mye deres eiendom er taksert til.

– Skatt i all sin form er noe vi er nødt til å forholde oss til, enten vi liker det eller ikke. Men jeg har ingen motforestillinger med å være med på en felles dugnad for samfunnet vårt. Velferdsstaten Norge er bygd opp ved bruk av midler som skatt – og slik må det være, sier Tranaas som til sammen på de to eiendommene årlig må betale 33.862 kroner i eiendomsskatt til Namsos kommune.

Dette må du betale i eiendomsskatt Med en skattesats på tre promille og det nye takstgrunnlaget vil du for en eiendom med skattetakst på fra 1,5 til 2,0 millioner kroner, betale mellom 4.500 og 6.000 kroner per år i eiendomsskatt. Noe som ifølge kommunen gir en økning på 300–400 kroner årlig for en såkalt standard bolig. Her følger en forenklet oversikt som viser skattetakst og utregnet skatt per år. Verdi–skatt. Antall boliger i Namsos innenfor de ulike takstgruppene basert på laveste takst og sats for hver gruppe står i parentes. 500.000 kr – 1.500 kr (248) 1.000.000 kr – 3.000 kr (979) 1.500.000 kr – 4.500 kr (1378) 2.000.000 kr – 6.000 kr (826) 2.500.000 kr – 7.500 kr (390) 3.000.000 kr – 9.000 kr (190) 3.500.000 kr – 10.500 kr (94) 4.000.000 kr – 12.000 kr (52) 4.500.000 kr – 13.500 kr (42) 5.000.000 kr – 15.000 kr (14) 5.500.000 kr – 16.500 kr (7) Borettslag er trukket ut fra antall i kategorien 5–5,5 millioner kroner. Kilde: Namsos kommune

Forrige torsdag gikk kommunestyret i Namsos inn for å senke eiendomsskattesatsen med 0,1 promille i forhold til budsjettvedtaket fra desember.

Det gjør at kommunens innbyggere skal betale eiendomsskatt på 2,9 promille.

41 millioner i året

Ved å senke skattesatsen med 0,1 promille vil inntekten bli omkring 41 millioner kroner i årlige inntekter til kommunen – noe som gir en sikkerhetsmargin på cirka en million kroner.

Nye eiendomsskatt-takster tatt i bruk ved nyttår Slik er den nye eiendomsskatten i Namsos I løpet av 2018 skal Namsos kommune kreve inn 40,9 millioner kroner i eiendomsskatt. Nå har huseiere fått brev om hvor mye de må betale, men hva betyr egentlig det som står skrevet?

Ekteparet Tranaas kjøpte leiligheten i leilighetskomplekset i Namsos sentrum for 6.430.000 for i underkant av ett år siden.

Eneboligen som ligger sentralt i Namsos, som de kjøpte i 2000 for 1,8 millioner – leier de ut per dags dato.

Rådmannen i Namsos vil senke eiendomsskattesatsen Rådmannen i Namsos vil senke eiendomsskattesatsen med 0,1 promille i forhold til budsjettvedtaket i desember.

– Vi er emosjonelt knyttet til huset. På tross av at vi aldri har annonsert det for salg, har vi fått henvendelser med akseptable bud – men vi har valgt å ikke selge det, sier Tranaas om eiendommen fra 1910, kjent som Helsingvillaen.

Ivar Andreas Asbøll i Høknes eiendom, innehar tredjeplassen på eiendomsskatt-toppen.

Hans ærverdige hus på toppen av Høknesåsen er blitt taksert til 5.685.000 kroner. Dette gir en eiendomsskatt på 16.484.