NÆRØY: Oppvekst- og kulturavdelinga i Nærøy kommune har vedtatt å bevilge 100.000 kroner til prosjektet «Sommerjobb for ungdom 2018», et samarbeidsprosjekt med bedriftene SinkabergHansen AS, Nils Williksen AS og Moen Marin AS. Vikna kommune er også søkt om tilsvarende beløp.

Nærøy kommune har de siste tre årene hatt samarbeid med disse aktørene innen blå sektor om sommerjobb for ungdom. Prosjektet skal gi ungdom innsikt i karrieremuligheter og jobb i sektoren.