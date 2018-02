Fint vær og nye medaljemuligheter

NAMDALSAVISA

Politiet har ingen hendelser å melde om fra natt til tirsdag i Namdalen.

Finværet ser ut til å fortsette, og Yr melder om temperaturer som vil variere fra to minusgrader og ned til rundt ti. Det meldes relativt lite vind, og sol i hele området.

Slik blir temperaturene:

Namsos: -4 Grong: -4 Rørvik: -2 Lierne: -9 Flatanger: -2 Leka: -3 Namdalseid: -5

Nye medaljemuligheter

I dag er det skiskytterne og kombinertløperne som er Norges medaljehåp i OL i Peyongchang.

Skiskytterne skal gå blandet stafett, der Norge er knappe favoritter og stiller med et lag bestående av Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø.

I kombinert skal Jørgen Graabak prøve å forsvare sitt OL-gull han vant for fire år siden. De andre nordmennene som stiller til start er Jarl Magnus Riiber, Jan Schmid og Espen Andersen.

Lokale nyheter

I dagens NA kan du lese at det så langt er ingen som har meldt seg på for sceneinnslag under årets UKM i Overhalla.

Les også at Nærøy kommune aldri har presentert et så godt regnskap som i år. Også Vikna presenterer tidenes plusstall.

