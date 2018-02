Her er de viktigste nyhetene fra OL-natten

NAMDALSAVISA

De norske curlinggutta semifinalehåp henger i en tynn tråd etter nattens 3-10-tap for Storbritannia. Norge lå under hele 0-4 etter to omganger. Skip Thomas Ulsrud og co. fikk det ikke til å stemme.

– OL har gått opp og ned. Dette var min dårligste kamp. Jeg møtte ikke helt opp. Det var en dårlig start av meg i dag. De andre kampene har vært greie, sa Ulsrud om egen innsats.

Gode takter fra Mowinckel

Molde-kjøreren Ragnhild Mowinckel kom på 6.-plass under nattens utfortrening i Jeongseon. Hun var 35 hundredeler bak østerrikske Ramona Siebenhofer.

Det var den siste treningen før onsdagens utforrenn, og Mowinckel er ute etter å legge til en medalje i samlingen fra vinterlekene i Sør-Korea. Forrige uke tok hun sølv i storslalåm.

Norendals Big Air-finale utsatt

I natt kom meldingen om at snowboardjentenes Big Air-finale fremskyndes fra fredag til torsdag. Finalen til Silje Norendal og co. flyttes fram på grunn av dystre vindspådommer i Pyeongchang til fredag.

Norendal tok seg til finalen etter å ha kommet på 10.-plass ikvalifiseringen.

Svendsen ankermann

Emil Hegle Svendsen blir Norges ankermann når OL-gullet fra Sotsji imixedstafett skal forsvares senere i dag. I natt ble rekkefølgen klar, og Marte Olsbu går ut først på det norske laget. Deretter kommer Tiril Eckhoff før Johannes Thingnes Bø.

Håpet er at 32 år gamle Svendsen skal være like kald på standplass iden avgjørende runden som han var da han sikret bronse på fellesstarten søndag.

Canada-gull i halfpipen

Canadiske Cassie Sharpe tok OL-gullet i nattens fristilsfinale i halfpipe. 25-åringen vant med 95,80 poeng. Hun tok gullet foran franske Marie Martinod, som forsvarte sølvet sitt fra Sotsji-OL i 2014.

Amerikanske Brita Sigourney tok bronsen.

Mer Canada

Også i isdans var det Canada som kom seirende ut. Tessa Virtue og Scott Moir, som er regjerende verdensmestre, tok sitt andre OL-gull iisdans i natt.

Duoen vant OL-gullet i Vancouver i 2010 og tok sølv i Sotsji fire år etter. Inatt var de tilbake på toppen og vant foran Gabriella Papadakis og Guillaume Cizeron fra Frankrike. Amerikanske Maia og Alex Shibutani tok bronsen.