Har UKM gått ut på dato?

NAMDALSAVISA

Den siste tida har NA satt søkelyset på UKM. I flere kommuner har interessen sunket dramatisk de siste åra. Høylandet måtte nylig avlyse sin mønstring og Overhalla står i fare for å gjøre det samme.

Selv var jeg på plass i Brekkvasselv samfunnshus da UKM i Namsskogan ble arrangert tidligere denne måneden. Etter fire sceneinnslag var det hele over. En publikummer på stolen bak meg sa det treffende; «Jeg har jo ikke engang rukket å drikke opp kaffekoppen».

Lars Emil «Kungen» Bergum satser fra gutterommet i stedet for UKM Mener UKM er for lite synlig Lars Emil Bergum (19) fra Namsos har kjørt på med musikk siden han var 14 år, men har ikke særlig kjennskap til UKM.

Ifølge kultursjef Odd Bakken har den labre UKM-interessen i Namsskogan sammenheng med at det har blitt færre elever i kulturskolen de siste par åra. Han mener det må til en dugnadsånd for å snu den negative trenden.

Det har han kanskje rett i. Når 80 kulturskoleelever synker ned til 30 på få år, bør varsellampene begynne å blinke.

UKM-kontakt i Høylandet, Geir Ove Brøndbo Hammer, uttalte følgende til NA 12. februar:

– Jeg tror ikke ungdommen har behov for å eksponere seg på en scene eller vise fram det de har laget.

Om det er sant, er det i så fall dårlig nytt for framtidas underholdningsbransje. Jeg tror ikke vi er helt der. I dag gis det ut mer musikk enn noensinne og artistene er flere. Arenaene der man får vist seg fram på har imidlertid endret seg.

Det finnes eksempelvis mange som Lars Emil «Kungen» Bergum fra Namsos, som lager og produserer musikk på pc-en sin på gutterommet. De færreste vet hvordan Lars Emil ser ut, men 100.000 har hørt låtene hans.

For han har det aldri vært noe tema å melde seg på UKM.

– Jeg syns ikke UKM gjør noe særlig ut av seg. De bør være flinkere til å bruke sosiale medier. Det er der ungdommen er, sa han denne uka til NA.

Bekymret over synkende UKM-interesse blant ungdommen Aldri har scenekanten vært så høy For bare fire år siden var rundt 100 ungdommer med på UKM-arrangementet i Overhalla. Så langt i år er tallet på påmeldte sceneinnslag null.

Her har UKM en jobb å gjøre. Om de vil ha med seg en representativ andel av kulturungdommen, må de også tilpasse seg dagens situasjon. Kanskje må man våge å tenke nytt, slik at scenen på samfunnshuset ikke blir den eneste plattformen å vise seg fram på.

Snart setter TV2 i gang tiende sesong av «Idol». Vi kommer igjen til å se lange køer med unge som drømmer om en lynkarriere gjennom tv-skjermen. Det har gått inflasjon i sangkonkurranser på tv – her har UKM en fordel i å markere seg som en sterkere motvekt. UKM skal ikke være en konkurranse, og vegen opp til scenen bør være kort.

På dette området har Snåsa kommune lyktes. De hadde i år rekord med 132 påmeldte. Ifølge kultursjef Kristin Østgård er suksessoppskrifta motivasjon og godt samarbeid mellom kommune, skole og kulturskole.

– Det jobbes med tanke på UKM hele året, sier hun, og kaller UKM en viktig sosial arena og læringsarena.

Avlyste UKM for fire år siden, nå skjer det igjen Med fem påmeldte sceneinnslag og totalt åtte deltakere, har Høylandet bestemt seg for å avlyse årets UKM.

Da undertegnede vokste opp krydde det av band i lokalmiljøet. Dette gjenspeilte seg på UKM. Den gang, før internetts inntog, var det alfa og omega å stå på en scene for å bli lagt merke til. Å prestere i øyeblikket, der og da, var avgjørende for hva som ventet rundt neste sving.

I løpet av ti år som kulturjournalist har jeg vært på en del UKM-er. Trenden er at det har blitt færre grupper og flere solistinnslag. For en som fortsatt elsker det klassiske bandoppsettet med gitarer, bass og trommer, er det litt trist – samtidig som det er en bekreftelse på at tida endrer seg.

Og det må vi bare godta. UKM skal være en arena på ungdommens egne premisser, da må de få gjøre det de vil. Likevel går det an å trekke i noen tråder i forkant, slik at UKM-opplevelsen blir positiv for både de som deltar og oss «nøytrale» tilhørere. Her kan både skole og foreldre bidra.

Kun fire påmeldte sceneinnslag i Namsskogan Fort unnagjort UKM Sjelden har det vært så få ungdommer på scenen som under årets UKM i Namsskogan. Det ønsker kultursjef Odd Bakken å gjøre noe med.

Jeg tror det beste rådet kommer fra Snåsa – tenk UKM året rundt, ikke bare i dagene før påmeldingsfristen går ut. Vegen til målet er også en del av UKM. Det betyr at det må settes av tid til øving og kreativ utforskning – på skolen, i fritida og i heimen.

Slik skapes kunst. Om du har noe du selv er stolt av å vise fram, blir også terskelen for å melde seg på UKM lavere.

Interesser går i bølger. Ungdom har en tendens til å gjøre det motsatte av det voksne vil. Akkurat nå er de stille. Det bekymrer foreldregenerasjonen som selv vokste opp med gitaren i fanget. Gi oss bråkete ungdom – gi oss litt motstand.