Politiet kontrollerte fire kjøretøy i Grong

Politiet melder at de har avholdt trafikkontroll på E6 ved Bjørgan i Grong natt til torsdag. Fire kjøretøy ble kontrollert, som alle hadde sine saker i orden.

Været: Tirsdag morgen vil det bli rundt tre kuldegrader i Midtre og Ytre Namdal. Utover ettermiddagen og kvelden skal det bli mildere, og temperaturen vil bikke over null og på plussiden. Yr melder om svak vind de fleste steder, og det vil også bli litt sol midt på dagen i dag.

Lierne begynner dagen med 14 minusgrader, før det vil bli noe mildere utover dagen. Her vil det også bli noe snøbyger fra klokka 12.

Nyheter: I dagens NA kan du lese at Amund Lein i Namsos næringslivsforening drømmer om at det igjen skal gå tog til Namsos. Denne gang som et stoppested på Nordlandsbanen.

Les også at kulturleder Runar Moen i NA mener at det nå er tid for et kraftig ungdomsopprør, etter synkende interesse for UKM de siste åra.

Og at ordførerne i Vikna og Nærøy protesterer kraftig på kuttforslag fra HNT.

OL i dag: I dag står kombinasjon i alpin for kvinner på menyen. Ragnhild Mowinckel ligger på 6. plass før det hele skal avgjøres i med slalåm fra klokka 07.00.

Det vil også bli kombinert stafett der Norge er medaljefavoritter, og skal jakte på Tyskland. I dag skal det også gås skiskytterstafett for kvinner.

Adressa melder at Johannes Høsflot Klæbo ikke ska gå femmila. Nå reiser han hjem fra OL.