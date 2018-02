Utenomjordisk romantikk i kritikerrost Oscar-favoritt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Stjerneregissør Guillermo del Toro er tilbake med en romantisk fantasy-drama i «The Shape of Water». Bakteppet for filmen er den kalde krigen på 60-tallet. Den ensomme Elisa (Sally Hawkins) jobber som renholder i et laboratorium drevet av myndighetene, og lever et liv i isolasjon.

Hennes liv forandrer seg for alltid når hun og hennes kollega Zelda (Octavia Spencer) kommer over et topphemmelig eksperiment på arbeidsplassen.

«The Shape of Water» er nominert til hele 13 Oscar-priser og har fått meget god kritikk fra anmelderne. Adresseavisen kaller den «en perle av en film» og gir den terningkast seks.

En mystisk sjel, «A», våkner hver dag opp i kroppen til en ny person. Det er umulig å vite hvor eller hvem det blir neste gang. Alt går som det skal, helt til dagen «A» våkner i Justins kropp og møter Justins kjæreste Rhiannon. Endelig har han funnet noen han vil være sammen med – hver eneste dag.

«Every Day» er basert på boka «Hver dag» av David Levithan og har norgespremiere på Namsos kino fredag.

Kinoen fortsetter å vise «Norske byggeklosser», «Black Panther», «Petter Kanin» og «Los Bando».

Grong kino viser søndag «The Post» og «Norske byggeklosser». Samme dag tilbyr Kolvereid kino den norske komedien «Los Bando».

Bygdekinoen er torsdag på plass i Snåsa med «Norske byggeklosser» og «Petter Kanin» i bagasjen.