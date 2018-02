Sjømatkonkurranse for ungdom

NAMDALSAVISA

– Sjømat og ungdom. To viktige fokusområder hver for seg – og sammen. Med denne konkurransen ønsker vi å rette et sterkere fokus på den fantastiske sjømatnæringa blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.

Alt bidragsyterne trenger å gjøre for å delta i Råfisklagets konkurranse er å sende inn en videosnutt, på maksimalt to minutter, som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk villfanget sjømat for deg?». Og premien på inntil 20.000 kroner – ja, den kommer en hel klasse til gode.