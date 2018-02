Personbil kjørte inn i trailer på E6

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Politiet meldte fra om hendelsen like før klokka 17.00 lørdag ettermiddag.

Politiet skriver på Twitter at at tilhengeren ligger i vegbanen. Ifølge politiet snør det på stedet i tillegg til at det er glatt på vegen.

Da ambulansen ankom stedet kunne de bekrefte at det ikke er snakk om alvorlig skade på noen av sjåførene.

– Ingen tegn på alvorlig personskade. Ulykken skjedde en og en halv kilometer sør for Brekkvasselv. Personbilen skal ha kjørt inn i bakenden på traileren, forteller operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.