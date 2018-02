To biler kolliderte på Hylla i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet rykket lørdag formiddag ut til et lite trafikkuhell i krysset på fylkesveg 17 på Hylla i Namsos.

Ifølge politiet er det ikke snakk om personskader, og det er to biler som var involvert i ulykken.

– Det har vært en kollisjon mellom to biler. Den som kom fra høyre klarte ikke å stoppe for bilen som kom fra Spillum. Vi vet ikke hvilken hastighet det har vært her, men den har sannsynligvis vært liten. Politiet vil opprette sak mot den ene parten som ikke holdt vikeplikten i krysset, sier innsatsleder Torgeir Bakkland – som opplyser at bilene nå vil bli tauet bort.

Ifølge Bakkland er det glatt på stedet.