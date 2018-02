Klart nei i Bindal

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Allerede klokken 21.30 var resultatet klart. Folkeavstemninga i Bindal viste et klart flertall for nei.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk så høy valgdeltakelse, og for at resultatet er så tydelig, sier ordfører Britt Helstad, som ble veldig fornøyd da resultatet ble lest opp.

– Man kan jo håpe, men jeg ble litt overrasket over at det ble så klart.

Det ble 642 stemmer for nei, 308 for ja, og 9 blanke stemmer.

Mandag fikk innbyggerne i Bindal muligheten til å si ja eller nei til sammenslåing med nye Nærøysund kommune Ungdommene brukte stemmeretten Fortsette som egen kommune og tilhøre Nordland også etter 2020, var det store spørsmålet bindalingene skulle ta stilling til. Det engasjerte både ung og gammel, kanskje aller mest de yngste.

Var spente

Før tellinga ble satt i gang sto Helstad i kantina og koka kaffe og lagde mat til stemmekorpset som snart skulle komme til rådhuset.

– Det er ordføreren sin jobb under storting- og kommunevalg, men de blir så skuffet om de ikke får en matbit, sier hun og smiler.

Inn kom Ruth Anita Skjelsvik (Ap), som var like spent som ordføreren på det som snart skulle skje.

– Jeg er utrolig spent, og jeg håper at det blir høy valgdeltakelse og at vi får et tydelig svar, sier hun, og Helstad sier seg enig.

– Det vil gjøre jobben vår en god del enklere, legger hun til.

Etter å ha fått i seg en matbit samlet de deg inne i kommunestyresalen, og stemninga ble straks mer høytidelig.

Klokken 20.30 var tellinga i gang, og en time etter var svaret klart. Bindalingene vil ikke sammenslås med Vikna og Nærøy.