Polsk trailer i grøfta

SKRØYVDALEN: – Jeg skulle til Kolvereid og kjørte via GPS. GPS-en viser bestandig korteste veg, men det ble en liten omveg, sier sjåføren til NAs fotograf på stedet, Tor Ivar Viken.

Han var ikke klar over at han måtte ta ferga for å komme seg til Kolvereid.

Men sjåføren har snakket med redningstjeneste, som skal få bilen på vegen - og forhåpentlig i rett retning...

– Hvordan er føreforholdene på stedet?

– Det er vinterføre, altså ikke noe problem. Men han hadde kommet for langt ut med traileren, sier Viken.