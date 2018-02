Flertall for å opprettholde kollektivtilbudet i norddelen av Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er bra at vi kan sikre et flertall rundt en så viktig sak. Som jeg har sagt tidligere: Vi kan ikke starte nye Trøndelag med å kutte i rutetilbudet. Det at vi løser saken nå og ikke venter til senere skaper trygghet for de som reiser med kollektivt i norddelen og for bussjåførene og de som jobber på ferje- og hurtigbåtstrekningene som ble foreslått kuttet, sier leder av Hovedutvalget, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i ei pressemelding.

Fylkesrådmannen har lagt fram sak med forslag om kutt i kollektivtilbudet i norddelen av Trøndelag.

Rask avklaring

Flertallspartiene, med unntak av Senterpartiet, vil endelig avgjøre denne saken i det ekstraordinære Hovedutvalgsmøtet på torsdag.

– Denne saken trenger ei rask avklaring. Vi kan ikke skape ny usikkerhet ved å utsette saken til april. Det er uholdbart, sier nestleder i Hovedutvalget, Karin Bjørkhaug (KrF).

– Det er viktig å få på plass en løsning nå for å unngå usikkerhet blant folk. Vi må sørge for å opprettholde et godt kollektivtilbud i hele Trøndelag, og MDG vil jobbe for å finne gode, langsiktige løsninger som sikrer dette framove, sier MDGs representant, Tore Dyrendahl.

De fem partiene går imot fylkesrådmannens forslag til kutt og vil opprettholde tilbudet i norddelen av Trøndelag slik det er i dag. Ni av 15 representanter i Hovedutvalget vil gå sammen om forslaget.

– SV er glad for at vi har funnet en løsning og at vi unngår kutt i kollektivtrafikken i nordlige Trøndelag i 2018. Folk i distriktet har ikke en eneste bussrute å miste, sier SVs Rakel Trondal.

– Det blir feil å kutte i tilbudet i norddelen av Trøndelag. Nå skal vi samle oss til et fylke. Derfor er vi med på forslaget om å opprettholde tilbudet, sier Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen.

– Når det gjelder utfordringene på lengre sikt, er dette noe vi vil komme tilbake til, enten i revidert budsjett eller i budsjettbehandlinga i høst. For Arbeiderpartiet er det viktig å bygge Trøndelag tettere sammen nå», sier Hopsø (Ap).

Forslaget

Forslaget som fremmes av Ap, SV, KrF, MDG og Pensjonistpartiet i Hovedutvalgsmøtet på torsdag:

1. HU Transport vedtar å omdisponere tidligere foretatte avsetninger til kaifond (2 mill.), billetteringsfond (6,8 mill.). I tillegg ser HU Transport at forprosjektfasen for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er over og at det som nå trengs er statlige midler til bygging. Derfor omdisponeres 13,5 mill. som finansiering for å opprettholde kollektivtilbudet i norddelen av Trøndelag i 2018.

2. HU Transport ber rådmannen komme tilbake med en ny sak når det gjelder inndekning av den økte kostnadsindeksen for 2019, 2020 og 2021. Denne saken må inneholde en større sårbarhetsanalyse for å avdekke hvor kritisk opprettholdelse av tilbudene er slik rådmannen beskriver i saksfremlegget samtidig som den sees opp imot samferdselsstrategien, Trøndelagsplanen og målet om å bygge Trøndelag sammen.