Her er NAs morgenrapport

Det forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo til Namdalsavisa tirsdag morgen.

Klart og kaldt

Det meldes om kaldt og klart vær i hele Namdalen tirsdag.

- Aust og søraust liten kuling utsatte steder. I grensetraktene mot Sverige for det meste skyet, ellers stort sett pent vær, heter det i meteorologens tekstvarsel for Trøndelag tirsdag morgen.

Temperaturer(Dagtid): Namsos: - 6, Rørvik -6, Rørvik -10, Høylandet -8, Grong -8, Brekkvasselv -9, Bindalseidet -6.

Ingen overraskelser langs veiene tirsdag morgen. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.

Nei til sammenslåing

Her er de ferskeste sakene på Namdalsavisa nå:

Mandagens folkeavstemning i Bindal viste et klart nei mot å slå seg sammen med nabokommunene Vikna og Nærøy.

Namsskogan og Røyrvik kommuner har brukt vinterferien til å anmelde flere tilfeller av ulovlig scooterkjøring.

Drosjeeierne som saksøkte fylket for ugyldig tilbaketrekking av drosjeløyver i kjølvannet av den såkalte taxisvindelsaken i Namsos, tapte på alle punkter.

Riksavisene

Aftenposten: Det brenner kraftig i et trebygg i Hasleveien i Oslo. Det er fare for spredning til et trehus i nærheten. Begge husene skal være ubebodde.

VG: Flere influensa-dødsfall enn normalt.

Dagbladet: Den kalde lufta som biter deg på nesa kommer helt fra Sibir. - Og den har kommet for å bli.