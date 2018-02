Kollisjon mellom personbil og vogntog

NAMDALSAVISA

GRONG: Politiet melder klokka 13.47 om ei trafikkulykke på E6 over Fjerdingelva i Grong.

Ifølge vitner på stedet holdt personbilen, som kom nordfra, litt for stor fart etter forholdene. Vogntoget foran måtte bremse ned for motgående vogntog. For å unngå sammenstøt styrer personbilen ut i snøfonna, derkjøretøyet får sleng og sklir over på taket og treffer motgående vogntog i fronten. Vogntoget sto nesten stille da det skjedde.

I sammenstøtet veltet personbilen over på taket.

Begge personene i personbilen er oppegående, ifølge politiet.

– Personene i bilen framstår som uskadet, men kjøres til legevakt for en rutinemessig sjekk, opplyser politiet til NA.