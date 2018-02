Namsostrener: – Jeg har et stort luksusproblem

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – A-lagstroppen er satt og teller 23 spillere. Den største styrken vår i år er at vi har dobbel dekning med gode spillere på alle posisjoner. Der var vi ikke i fjor.

– Vi har en solid tropp og det skal vi nyte godt av utover i sesongen, fastslår NIL-treneren – som har store forventninger til egne spillere i forkant av sesongoppstarten i 4. divisjon.

– Det er rett og slett moro å se gutta nå Jonas Lian Hansen mener tirsdagens møte med Verdal viser at NIL har tatt store steg også i det offensive spillet.

Stor bredde

Alexander Breistrand forlater NIL til fordel for spill for nyopprykkede Flatanger i 5. divisjon. Utover det, beholder Lian Hansen sine mest rutinerte spillere.

Lillebror Thomas Breistrand har også kommet inn som et viktig tilskudd i NIL-troppen etter en sesong med 3. divisjonsspill for Steinkjer.

– Det er ingen store endringer i troppen. Det som er forskjellen – er at vi ligger langt foran skjema sammenliknet med i fjor på denne tida, sier Lian Hansen – og peker særskilt på de spillmessige kvalitetene som ligger i laget.

Han kan glede seg over at nøkkelspillere som Andrej Novak, Mats Romsdalen, Krzystof Suchecki, Stian Olsson og Kay Rune Edvardsen med flere alle ønsker å bidra for blåtrøyene også i 2018. Sistnevnte, som ble toppscorer for blåtrøyene sist sesong – er for øvrig tilbake etter skade og blir utvilsomt en viktig bidragsyter framover på banen i kampene som venter

– Vi har hatt flere spillere på prøvespill for både Levanger og Steinkjer, men slik det ser ut nå blir disse i klubben, forsikrer Jonas Lian Hansen.

Ved siden av familien er fotballen «alt» for NIL-trener Jonas Lian Hansen – At ting skulle fungere så bra så fort var ikke helt forventet En engasjert og detalj-fokusert perfeksjonist med et brennende ønske om å bidra til framdrift. Slik beskriver Jonas Lian Hansen seg selv som trener og fotballeder.

Beholder Novak

Flere klubber i høyere divisjoner har vist interesse for målvakt Andrej Novak, slovaken som har erfaring fra spill på øverste nivå i heimlandet og var en svært viktig bidragsyter for NIL i fjorårssesongen. Men slik ting ser ut nå, blir Novak i klubben også i 2018.

– Andrej er en attraktiv spiller, det har vi stor forståelse for med tanke på det han leverte i fjor. Men alt tyder på at han blir hos oss i alle fall en sesong til. Han blir utvilsomt en viktig brikke for oss også i år, det er det ingen tvil om, sier Lian Hansen.

Hard kamp om plassene

Blant 23 spillere, har to juniorer fått plass i seniortroppen; Tobias Alstad og Ruben Alte. NIL-sjefen er imidlertid klar på at også flere G19-spillere kan få sjansen på A-laget gjennom sesongen.

– Juniorene våre holder veldig høyt nivå og er sånn sett en «trussel» for seniorene med tanke på laguttak.

– Det blir hard kamp om plassene i år, ingen kan forvente fast plass i startelleveren. Spillerne har fått beskjed om at det gjelder å yte maks på hver eneste trening, sier Lian Hansen – som har en vanskelig jobb foran seg.

– Jeg har et stort luksusproblem når det gjelder spillere. I fjor var det en utfordring å skulle ta ut laget til enkelte kamper, men i år kommer dette problemet til å være gjeldende hele vegen, fastslår han.

Opprykkskandidat

Med stor bredde og god kvalitet i A-lagstroppen, samt sultne juniorspillere som også er ivrige på å vise seg fram på seniornivå, mener Jonas Lian Hansen NIL skal kunne være med å kjempe om opprykk til 3. divisjon også i årets sesong – forutsatt at det leveres like god kvalitet over spillet i kampene som på treningsfeltet.

– Med det utgangspunktet vi har, er det store sannsynligheter for at vi skal kunne være med å kjempe i toppen også i år. Vi er i alle fall klare for sesongstart, fastslår NIL-treneren to uker før det braker løs.

Første kamp for Namsos er møtet med Brønnøysund i første runde i NM-kvalifiseringa i Kleppen 18. mars. Seriespillet innledes med kamp mot Neset 4. april – også den på heimebane.