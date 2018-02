Stopper salget av Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

STEINKJER: LL Inntrøndelagen, som er en av Trønder-Avisas eiere, skulle etter planen selge sine aksjer i avisen til Polaris Media. For å gjøre det må forslaget om salg få to tredjedeler av stemmene, skriver T-A.no

På generalforsamlinga i LL Inntrøndelagen tok imidlertid Hans Martin Storø ordet, og argumenterte mot salget.

Han redegjorde også for at han representerer de to største eierne av selskapet, slik at han alene ville representere tilstrekkelig med stemmer for å stanse salget.

Storø stemte mot salget, og dermed forblir LL Inntrøndelagen inntil videre eier av Trønder-Avisa, sammen med AS Nord-Trøndelag og Polaris Media (10 prosent).

Styremedlem Mads Braarud sier det er en naturlig konsekvens å trekke seg fra styret i LL Inntrøndelag etter at de ikke fikk tilstrekkelig flertall for å gjennomføre salget på generalforsamlingen. Samtidig åpner han for å fortsette til en arvtaker er på plass.

Ansatte kritisk

Klubbleder i Trønder-Avisas redaksjon, Johan Prestvik, sier han ikke har rukket å sette seg inn i hva planen til LL Inntrøndelag er for videre eierskap i Trønder-Avisa, men sier beslutninga skaper usikkerhet.

– Dette er for oss en veldig uheldig utvikling. Det siste vi trenger nå er en stillingskrig om eierskapet i Trønder-Avisa. Det vil skape unødvendig usikkerhet for ansatte i hele konsernet, sier han.

– Vi har levd med en viss usikkerhet i flere måneder, forut for avtalen med Polaris. Det har den siste tiden vokst fram en optimisme og tro på framtida. Som organisasjon trenger vi nå forutsigbarhet, ikke mer usikkerhet, sier Prestvik.

Storø sier han har vært i tvil hele tiden når det gjelder salget til Polaris, og at det derfor var naturlig at han ble forespurt om å bære fullmaktene til de to største aksjonærene – som ikke støttet salget.

– Jeg stilte klare krav for å bære disse stemmene. Blant annet at de må være villige til å stille med nødvendig kapital, og styremedlemmer som kan være med å ta ansvar for drifta av konsernet, sier han.

Sterke reaksjoner

Det kom sterke reaksjoner på forslaget om å stanse salget. På grunn av disse reaksjonene så Storø seg nødt til å ta en ny prat med aksjonærene.

– Det gjorde jeg for å få garantier om at pengene blir lagt på bordet for selskapet, og disse garantiene ble gitt, sier han.

Storø sier videre at pris var avgjørende for han, og hans forbehold når det gjaldt salget til Polaris.

– Samtidig var jeg motvillig til å være med på et løp med Polaris, fordi det ville gi et mediemonopol som jeg ikke anser som ønsket, sier han.

Når det gjelder veien videre, sier Storø at de to største aksjonærene har signalisert en vilje til å bidra og investere i Trønder-Avisa.

– Det synes jeg er vesentlig. Vi har andre uavhengige medieselskap som også har signalisert interesse for å inngå et samarbeid med t-a, dersom det skulle være aktuelt. Dette er ikke bare opp til oss, men også AS Nord-Trøndelag og Polaris, sier han.

– Tragisk utfall

Braarud sier han er skuffet over utfallet, og understreker at av de frammøtte på generalforsamlingen, var det kun en representant som stemte mot salget. Samtidig representerte denne representanten over en tredjedel av stemmene i selskapet.

– Dette forsterker usikkerheten for alle ansatte i Trønder-Avisa. Jeg deler klubblederens bekymring i denne saken, og er bekymret for framtida til mediehuset. Dette er et tragisk utfall, sier han.

Braarud sier at avtalen som lå på bordet mellom de to lokale eierne og Polaris var svært god for Trønder-Avisa, og god nok for aksjonærene i LL Inntrøndelagen.

– Nå har vi en situasjon hvor styret i LL Inntrøndelagen ikke kan gjennomføre det som flertallet vil gjennomføre, fordi vi har ikke stort nok flertall. Det blir merkelig å sitte i styret og gjennomføre noe man ikke har tro på. Samtidig må det sies at vi ikke har noen juridisk bindende forpliktelser fra aksjonærene som sier de kan stille med kapital til selskapet, sier han.

Skuffet

Konserndirektør Per Axel Koch sier han er skuffet og overrasket over utviklinga i LL Inntrøndelagen.

– Vi hadde fått på plass en avtale som vi mente var god og sikret Trønder-Avisas framtid som sterk regionavis. Samtidig registrerer vi at det er sterk støtte for avtalen i selskapet, men de har ikke de nødvendige stemmene. Dette er noe LL Inntrøndelagen må ta seg av selv, sier Koch.