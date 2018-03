På båttur etter inntak av sterkøl

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En ungdom fra Ytre Namdal må betale 10.000 kroner i bot etter at han i fjor sommer ble stoppet av et kystvaktskip ved havna i Rørvik.

En utåndingsprøve viste en alkoholkonsentrasjon på 0,4 milligram per liter luft.

Domfelte erkjente å ha drukket sterkøl før den aktuelle båtturen og innrømmet straffskyld for forholdet.

I tingretten sto mannen også tiltalt for promillekjøring med bil, og for å ha drukket alkohol etter kjøreturen som endte med ei utforkjøring.

Han ble i Namdal tingrett frifunnet for begge tiltalepunktene. Under rettssaken la aktor ned påstand om frifinnelse for tiltalen om promillekjøring. På bakgrunn av det totale bevisbildet, delte tingretten denne oppfatninga.