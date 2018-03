Nok en pris til Carl Frode Tiller

NAMDALSAVISA

LEVANGER: Trønderlaget, som er fylkeslag av Noregs Mållag i Trøndelag sør for Namdalen, deler hvert år ut en målpris til noen som har gjort en stor innsats for nynorsk i Trøndelag. Og i år var det Carl Frode Tiller som mottok prisen under Trønderlagets årsmøte på Levanger lørdag.

Tiller har fått strålende kritikker for boka «Begynnelser» som kom i fjor, og har til sammen gitt ut seks romaner siden debuten «Skråninga» i 2001.

– Han er nå den fremste nynorskforfatteren i Trøndelag, og han har spredd nynorsk i nye kretser og har en stor leserflokk, sier Trønderlagets leder Vidar Lund.