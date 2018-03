Var på «skatetur» - fikk bakoversveis da de så fangsten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er det sykeste! Hva i... Jaaaa! roper Odd Andre Borgan mens Isak Almås holder fram kveita de nettopp har dratt opp fra dypet under isen.

For storfisken under isen var alt annet enn hva de hadde forventet seg.

Prøvde lykken

Odd Andre Borgan, Isak Almås og Pia Kullvik var sammen med resten av klassen som går 2. året på sportsfiskelandslinja ved Grong videregående skole på isfiske på Hjellbotn, en fjordarm av Beitstadfjorden, i Steinkjer. Håpet var å få skate på kroken.

Trioen bestemte seg for å prøve lykken på dypere vann enn resten av klassen, da de dro en overraskende storfisk opp fra isen.

– Vi prøvde i hovedsak å få tak i skate, og hadde laget rigger og oppsatser for dette. Vi bestemte oss for å gå litt lenger ut på dypet enn det de andre gjorde. Jeg fikk en del hvitting og det gjorde de andre og, helt til Borgan fikk ett rimelig stort hugg i stanga! Den falt av to ganger før den endelig satt på. Vi var bombesikre på at det var en svær skate ettersom at utraset tydet på det. Men nei; vi fikk en kveite, sier Kullvik til Fiskeavisen.no.

– Meget overrasket

– Som dere ser i videoen var vi meget overrasket og vi forventa ikke å få en kveite, så gleden var stor da kveita beit på en halv hvitting som var festa på en krok som er tenkt til mindre arter, sier hun.