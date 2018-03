Havnedirektør: – Sjø er ikke sexy nok

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det er mange festtaler om å flytte frakt fra veg til sjø, men når budsjettene skal legges, blir det bevilget småpenger. Om man ser på statsbudsjettet for 2018, settes det av 35,9 milliarder til veg og 23,1 milliarder til jernbane. Summene til godsoverføring til sjø er så små at de er vanskelige å få øye på, sier Dekkerhus.

I årets budsjett er det satt av 75,2 millioner.

– I 2017 eksisterte samme insentivordning, og da ble det bevilget 93 millioner til seks prosjekter som skal flytte 2,7 millioner tonn gods fra veg til sjø. Blant disse prosjektene fikk blant annet Velenais et tilskudd på 35,7 millioner for å overflytte nesten 1,4 millioner tonn fra veg til sjø, forteller Dekkerhus.

Han har regnet ut at det tilsvarer 25,77 kroner per tonn.

– Hvert tonn som skal overføres fra veg til bane vil koste 11.542,86 kroner per tonn. Samfunnet er altså villig til å betale 448 ganger mer for å flytte et tonn gods over til jernbane enn til sjø, og det henger ikke helt sammen med de mange festtalene, sier Dekkerhus.

Riksrevisjonen har nylig lagt fram en rapport som i stor grad underbygger det Dekkerhus sier.

I den rapporten bekrefter Riksrevisjonen at myndighetene ikke har klart målsettinga om å styrke konkurranseevnen til verken jernbane eller sjø, selv om det har vært et uttrykt mål siden på 1990-tallet.

Rapporten viser også at siden 2010 har vegtransporten tatt større andel av det totale godset som transporteres, mens sjø og jernbane har tapt.

Dekkerhus er ikke i tvil om hva dette skyldes.

– Sjø er ikke sexy nok. Det er mye mer populært å gi penger til store vegprosjekter som er godt synlige enn til sjøtransport – som ingen ser.