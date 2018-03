Fordomsfri kulturuke på Gimle

Det var noen som sperret opp øynene da de fikk se en spark for første gang.

OVERHALLA: Gjennom EU-prosjektet «Antygone on tour again» har Gimle vært fast base for ungdom fra Portugal, Helles, Spania, Frankrike, Romania, Italia, Østerrike, Ungarn, Slovakia og Norge denne uka.

Torsdag var samtlige 50 aktører i full sving med å øve og planlegge teaterstykket «Antygone», som vises for publikum på Gimle fredag kveld.

– Stykket handler om ei prinsesse som faller i unåde hos sin konge, forteller prosjektleder Bjørnar Grande.

Det litt spesielle med forestillinga er at publikum skal sitte på scenen, mens skuespillerne opptrer nede i salen. 23. mai reiser samtlige utøvere til Aten i Hellas for å vise stykket der. Dit skal også fire ungdommer fra Overhalla, blant dem Mats Haugum og Stine Fløan.

Er nordmenn kalde?

– Det har vært ei interessant uke der vi har lært mye av kulturene til de andre landene, sier de to.

I tillegg til å sette opp teaterstykke har de jobbet i grupper og presentert landene sine til hverandre. På «Kulturell aften» har mattradisjoner vært et fast tema, og fra Norge er det brunost, laks og elghjerte som står på «menyen».

– Blant mye annet har vi snakket om stereotyper. Alle har en mening eller oppfatning av hvordan andre er som typer. For eksempel tror mange at nordmenn er kalde og avvisende, sier Haugum.

I løpet av uka har de fått knust noen fordommer.

– Det er artig å se at folk kan være annerledes enn du først tror. Jeg tror det er viktig å belyse generalisering og skape forståelse for at vi mennesker er forskjellige, sier Fløan.

Sett elg og nordlys

Prosjektet har fått 80.000 euro i støtte fra Erasmuspluss/Aktiv Ungdom. I løpet av uka har ungdommene også vært i Namsos, der de blant annet har besøkt Klompen og Oasen.

– Vi har vært heldige med været. Noen av dem har ikke opplevd snø før, så det var noen som sperret opp øynene da de fikk se en spark for første gang, sier Grande.

Kulda kom for øvrig ikke som et sjokk for Simon, Martin og Anna fra Slovakia.

– Men det var interessant å få smake reinsdyr og brunost for første gang, sier Simon Torma.

Søndag reiser de heim igjen, med gode minner i bagasjen.

– Jeg har sett elg og en kveld hadde vi flott nordlys på himmelen. Det kommer jeg ikke til å glemme, sier Anna Tunova.