Napoli feirer tiårsjubileum

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Lørdag er det akkurat ti år siden Lukman Sergeli åpnet pizzarestauranten Napoli i Rørvik sentrum. Da som eneste restaurant av sin type.

– Det er veldig fint å drive restaurant på Rørvik, og det har gått veldig bra, smiler Sergeli, som forteller at han var spent da han først åpnet opp.

Den gang var de to som drev restauranten, men de siste tre årene har han drevet alene.

– Jeg var spent på hvordan det kom til å gå. Det var første gang jeg startet opp noe eget, og det var ikke så lett, særlig fordi jeg snakket lite norsk, sier han.

Har vært mye jobb

Sergeli og familien flyttet til Rørvik i 2004 etter å ha bodd i Trondheim i noen år. Han skryter av folket som har støttet han på vegen.

– Mange tilbydde seg å hjelpe meg med å starte opp, og støtten fra folk har vært helt fantastisk. Fra starten til nå har vi ikke hatt noen problemer, det har gått veldig fint, sier han.

Nå er de åtte ansatte i restauranten, og han forteller at de to siste årene har vært de beste årene rent økonomisk.

– Men det har gått bra hele tida, og jeg regner med at det blir et like bra år i år, sier han.

Selv om han trives godt og er fornøyd med hvordan det har gått, legger han ikke skjul på at det har vært mye jobb.

– Men det har gått bra. Rørvik er et lite sted, og det hjelper. Jeg er mye på jobb, men siden vi bor så nært kommer ofte ungene mine hit og er sammen med meg, sier han.

– Hadde det ikke vært sånn hadde det vært vanskelig.

Ser fram til fortsettelsen

Nå når Napoli fyller ti år feirer de med mange tilbud, og restauranteieren håper på mye besøk i helga.

– Tida har gått utrolig fort. Når jeg sier til kundene at vi har tiårsjubileum i helga spør de meg om det virkelig er sant, ler han, og forteller at han har store planer om flere jubileum i framtida.

– Jeg ser fram til ti nye år. Både jeg og familien trives her, og vi har ingen tanker om å flytte.