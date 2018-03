NAMDALSAVISA

GRONG: 110-sentralen ble varslet klokka 19.49, og lokalt brannvesen var på plass i løpet av kort tid.

– Brannvesenet har kommet fram og iverksatt slokking av pipa, sa Dag Kåre Ditløv ved 110-sentralen ved 20.30-tida fredag.

Pipebrann starter når sot i skorsteinen tar fyr.

– Vet dere noe om skadeomfang?

– Nei, det har vi ikke oversikt over ennå, svarte operatøren.

Like over klokka 21.00 forteller operatør Ole Marius Haugen at pipebrannen er slokket.