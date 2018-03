Suveren gullmedalje

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Og ekstra pluss: Aldri har overhallingen løpt så fort i et stevne som i Steinkjerhallen fredag kveld. For hans 48,69 er bestenotering på distansen, to hundredeler raskere enn hans forrige personlige rekord, satt i landskampen tidligere i vinter.

– Det er deilig å vinne, men jeg skulle ønsket det hadde gått enda fortere, sier han etter 400-meteren, som var siste distanse under UMs første dag.

– Jeg åpnet veldig hardt, og det gjorde at det stoppet litt på slutten. Men jeg må åpne hardt, ellers blir det ikke bra løp, oppsummerer han som var et hav foran neste løper, som var Syver Røinaas, Tyrving, også det helt etter programmet.

Overhalla fikk to medaljer på første dag av Ungdomsmesterskapet. Rett etter stevnestart hoppet Iver Strand Øvereng 13,24 i tresteg for klassen 18/19 år. I en klasse med fire deltakere tok han tredjeplassen. Uten at han jublet høyt for den medaljen.

Ungdomsmesterskapet i Steinkjerhallen samler i overkant av 500 deltakere og pågår fra fredag til søndag. 20 namdalinger er med i stevnet.