Steinkjer: – Dette var veldig bra, faktisk helt perfekt, sa jenta som løper i 17-års klassen og smiler.

Det er slett ikke rart at hun var fornøyd, for i finalen var hun klart best. Og det var i realiteten aldri noen tvil om at hun kom til å vinne.

Og nettopp å vinne var målet for dagen, inrømmer hun.

– Jeg gikk for gull i dag. Det var det jeg ønsket meg, sier sprinteren som løp inn på 7,83 sekunder.