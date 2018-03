Mann anmeldt for kjøring i påvirket tilstand

NAMDALSAVISA

Kl 01.13 i natt melder politiet at de har pågrepet en mann (26) i Namsos, mistenkt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Mannen ble stoppet i Klompen-bakken etter at vitner tipset politiet. Da politiet seinere på natta ransaket sjåførens bolig, fant de narkotika, både hasj og marihuana. 26-åringen er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og besittelse av narkotika, og har fått sitt førerkort beslaglagt. Han erkjenner ikke at han har kjørt i beruset tilstand.

Temperaturene de aller fleste steder i Namdalen vil ligge rundt minus 1-3 grader på dagtid lørdag.

Meteorologenens værvarsel for Trøndelag ser slik ut:

Bris av skiftende retning. Skyet. Perioder med litt snø, vesentlig i sør og i indre strøk. I kveld etter hvert oppholdsvær.

