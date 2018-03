NAMDALSAVISA

TEPLINGAN: Søndag gikk startskuddet for turrennet som arrangeres av Foldereid IL og Terråk IL. Familierennet uten tidtaking går gjennom to fylker, og folket strømmen til Teplingan i Foldereid for å være med på rennet søndag morgen. Fra Terråk kom det flere busslass med folk, og føret var det ingenting å si på.

Her kan du se bildene fra startstreken, ser du noen du kjenner?