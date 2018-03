Når man bevisst sårer

NAMDALSAVISA

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», skriver Listhaug på sin Facebook-side. Teksten ligger på et bilde av bevæpnede og maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del».

Bakgrunnen er at flertallet på Stortinget torsdag sa nei til et forslag fra Høyre og Frp om at Justisdepartementet skal kunne frata fremmedkrigere deres norske pass og statsborgerskap uten dom fra en domstol. For to år siden karakteriserte Hadia Tajik (Ap) fremmedkriger-forslaget som nå er nedstemt for «et nødvendig tiltak».

Det spesielle var at Listhaug rettet skytset mot Ap, samme dag som det var premiere på filmen om massakren 22. juli 2011. Ap-leder Jonas Gahr Støre har bedt statsminister Erna Solberg om å beklage Listhaugs utspill og få henne til å fjerne innlegget på Facebook. Etter en glideflukt ender statsministeren opp med å si at «dette var for tøft» og «over grensen».

Sylvi Listhaug møter krass kritikk fra flere borgerlige politikere som har bedt om at Listhaugs innlegg bør slettes og beklages. Listhaug selv ville ikke kommentere saken da statsrådene mandag møttes til tre dager med budsjettkonferanse. Frp-leder og finansminister Siv Jensen nøyde seg med å si seg enig i Listhaugs poeng.

Gang på gang har Listhaug lagt seg på en retorikk som er politisk splittende og ofte får fokus bort fra realiteten i sakene. Det er svært ødeleggende for politikeres omdømme og politikkens virkemåte. Solberg bør sette foten ned overfor Listhaug og si at nok er nok. Problemet er at Listhaugs sterke ordbruk dessverre virker mobiliserende på kjernevelgerne til Frp. Dermed blir Solberg avhengig av å ha Listhaug som en nyttig idiot. Skjønt idiot er vel feil ord, for både Solberg, Jensen og Listhaug vet inderlig godt hvilke krefter de her spiller på. Poenget vårt er at det bør være under Solbergs verdighet å tenke slik.

Sylvi Listhaug har med sin spesielle retorikk og markedsføring gjennom Facebook skapt skikkelig politisk røre. Hun retter et dypt usaklig og uanstendig spark mot Ap. Det gjør ekstra vondt når Listhaug treffer under beltestedet. Ekstra sørgelig blir det når Listhaug bevisst gjør politikken til en stygg og uvøren kampsport. Rene taklinger bør være normen også i politikken.