Utforkjøring på E6 ved Nordlandsporten

NAMDALSAVISA

SMALÅSEN: Sjåføren slapp uskadd fra trafikkuhellet, og ordnet med bilberging selv. Utforkjøringa skjedde ved midnatt.

I to timer var det det redusert framkommelighet på stedet, og vegen var i perioder helt stengt.

Klokka 02.02 skrev politiet på Twitter at vegen igjen er åpen i begge retninger.

I går kveld sperret et vogntog begge felt i nærheten av Snåsakroa. Veggen er nå åpnet, men politiet opplyser at det tok lang tid å få fjernet kjøretøyet fra vegen.

E6 stengt flere timer ved Snåsakroa Vogntog sperret begge kjørefelt Et vogntog sperret begge kjørefelt i nærheten av Snåsakroa mandag kveld. Kl. 21.50 melder politiet at trafikken slippes forbi ulykkesstedet i puljer. Tlf: 74 21 21 00 SMS: NATIPS til 2005

Mildere utover dagen

I Namsos viser gradestokken rundt 11 minus i morgentimene. Yr melder at det skal bli mildere, og at temperaturen skal krype opp null grader utover ettermiddagen. At det skal bli mye mildere utover formiddagen og ettermiddagen gjelder for hele Namdalen.

Det skal også bli sol flere steder. Finest vær vil det bli i Indre Namdal, men også Midtre Namdal kan forvente seg sol i dag.

Nyheter

I dagens NA kan du lese at SinkabegHansen på Marøya har vokst så mye at kapasiteten ved fabrikken er i ferd med å sprenges.

Les også at Skogmo industripark 0.2 er under utvikling, og at heimehjelperne i Namsos kommune må kjøre privatbiler i kommunal tjeneste.