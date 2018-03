Vil utvide barnehage på Lauvsnes

NAMDALSAVISA

LAUVSNES: Torsdag skal formannskapet i Flatanger behandle mulig utvidelse av Vangan barnehage på Lauvsnes.

Årsaken er babyboom i kommunen, skriver Flatangernytt.

Kun fire år etter ei omfattende ombygging og oppgradering er barnehagen allerede blitt for liten, og nå foreslår rådmannen å utrede utvidelse av barnehagen med ei ny avdeling med om lag 20 plasser.

Rådmannen foreslår at det samtidig skal utredes om utvidelsen kan sikres ved at det etableres en naturbarnehageavdeling med utegruppe med egen varmestue for de eldste barna i Vangan.