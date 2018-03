Gospelstjerner fra Nashville og Chicago til Nærøy

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Onsdag 21. mars får Nærøy storfint besøk av stjerneduoen Angela Primm og Elsa Harris. Primm er en anerkjent sanger fra Nashville, og holder konserter både i USA og resten av verden kontinuerlig. Harris kommer fra Chicago er en høyt aktet gospelpianist, som blant annet har vært Jessy Dixons faste turnepianist.

Besøket deres er en del av en turne de har i Norge, og det var Rørvik gospelkors dirigent Dan Ramstad som selv tok kontakt med Primm for å få henne til Lundring kirke.

– Jeg skrev en mail direkte til henne for et år siden, og fikk respons med en gang. Så tok vi kontakt med managementet, og for å få det til ble det en liten norgesturne ut av det, sier Ramstad.

Godt forberedt

Rørvik gospelkor har gjennom årene sunget sammen med mange kjente artister, og har også opptrådt med Elsa Harris før. Onsdag skal de synge sammen med de to stjernene på flere av sangene, og de har lagt ned mye arbeid før den store oppgaven.

– Vi har forberedt oss siden jul og jobba intenst, og så blir det sydd sammen samme dag som konserten, sier Ramstad.

Den svarte gospelmusikken er kjent for sitt kraftfulle uttrykk, og for å levere ekte vare har Rørvik gospelkor med seg fullt band – og ikke minst rette type orgel.

Håper på fullt hus

– Det er viktig å ha med en Hammond B3, og det hadde jeg tilfeldigvis stående, smiler Ramstad.

Dermed ligger alt til rette for at det blir en spektakulær opplevelse onsdag, og Dan Ramstad håper folk har lyst til å komme.

– Dette er ekte svart gospelaften, og det blir ei stor og spesiell opplevelse. Så vi håper at det blir fullt hus, sier Ramstad.