Prøver igjen på lørdag

HØYLANDET: – Det var 23 kuldegrader på Høylandet kvelden før. Da bestemte vi oss for å avlyse rennet, sier rennleder Knut Terje Årsandøy i IL Hållingen.

– Det var selvfølgelig en kjedelig avgjørelse å ta, men nå prøver vi igjen, legger han til.

Vil gjenta suksessen

Lørdag skal rennet gjennomføres, og IL Hållingen håper på å gjenta suksessen fra i fjor. Da stilte hele 316 deltakere til start.

Sist helg ble Nordfjellrennet en stor opptur med over 400 deltakere. Det gir Årsandøy ekstra tro på at folk også tar turen til Høylandsrennet.

– Vi har forhåpninger om mange deltakere. I fjor var vi ekstremt heldige med været, så vi skal ikke være skuffet om det ikke kommer fullt så mange som da, mener Årsandøy.

Familieshow og afterski

Idrettslaget slår på stortromma med familieshow på dagen og afterski på Høylandet samfunnshus på kvelden.

For dem som går trimklasse vil det også bli et tilbud om natursti undervegs, arrangert av Høylandet JFF og 4H.

Det vil bli muligheter til å prøve seg i fire forskjellige distanser: 24, 14, 9 og 4 kilometer.

Sistnevnte distanse er ny for året.

– Den er for de aller minste. Vi ønsker å være et renn som hele familien tar turen til, sier Årsandøy som fikk oppleve det i fjor. Da stilte mange familier både fra Høylandet og fra nabokommunene.

– Urealistisk med 400

Etter i overkant av 300 deltakere i fjor, mener rennlederen at det fortsatt er urealistisk å håpe på 400 deltakere i år – men at det absolutt er et mål for framtida.

– Jeg håper og tror at vi kan bygge opp dette til å bli enda større på sikt, mener han.

Høylandsrennet er som eneste turrenn i Namdalen et rent fristil-renn, og Årsandøy håper på flere konkurranseutøvere.

– Vi håper på en økning. I fjor stilte rundt 40 til start. I denne klassen er potensialet stort.